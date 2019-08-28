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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,9 миллиарда

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,9 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аукционов ОВГЗ 3 сентября ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ – 16,25% (снижение на 25 базисных пунктов),
  • по 1-летним ОВГЗ – 15,95% (снижение на 5 бп),
  • по 3-летним ОВГЗ – 16,0% (снижение на 19 бп).

По материалам Економічна Правда
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