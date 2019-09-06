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Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных

Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных

Проверка на состояние алкогольного опьянения связана с большим количеством мелких нюансов. Юристы уже не раз рассказывали все детали, но на этот раз предупредили о существующем небольшом мошенничестве патрульной полиции.

Об этом пишет Дорожный Адвокат на своей странице в Facebook.

“Полицейский предъявил водителю тест из Драгера, который показал, что водитель пьян – 0,3 промилле. В дальнейшем под видеозапись водитель требовал повторно пройти тест, поскольку вообще не употреблял алкоголя. Повторный тест под видеозапись показал нулевой уровень алкоголя”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятно, в автомобиле полиции находилось подставное лицо, на первом тесте «дышавшее» в Драгер. И этот тест с 0,3 промилле алкоголя предъявляли водителю, которого остановили, якобы это был его результат.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года вступит в силу новый закон, который предусматривает:

  • За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А также лишение прав до 3 лет.
  • Если действия совершаются повторно, то штраф – 51 тыс. грн. А также лишение прав от 2 до 3 лет.
По материалам Finance.UA
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