Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных

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Проверка на состояние алкогольного опьянения связана с большим количеством мелких нюансов. Юристы уже не раз рассказывали все детали, но на этот раз предупредили о существующем небольшом мошенничестве патрульной полиции.
Об этом пишет Дорожный Адвокат на своей странице в Facebook.
“Полицейский предъявил водителю тест из Драгера, который показал, что водитель пьян – 0,3 промилле. В дальнейшем под видеозапись водитель требовал повторно пройти тест, поскольку вообще не употреблял алкоголя. Повторный тест под видеозапись показал нулевой уровень алкоголя”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, вероятно, в автомобиле полиции находилось подставное лицо, на первом тесте «дышавшее» в Драгер. И этот тест с 0,3 промилле алкоголя предъявляли водителю, которого остановили, якобы это был его результат.
С 1 января 2020 года вступит в силу новый закон, который предусматривает:
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