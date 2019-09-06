Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

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Греция намерена погасить долг перед Международным валютным фондом, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в воскресенье.
«Мы погасим кредиты МВФ. Запрос будет подан в Еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить 75 миллионов евро в год на этом», — сказал Мицотакис, напомнив, что сейчас Греция имеет возможность взять кредиты более дешевые, чем у МВФ.
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В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.
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