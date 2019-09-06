Названы возможные требования МВФ к Украине

Аналитики международного агентства Fitch полагают, что новое соглашение нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ), вероятно, будет включать контрольные структурные показатели.

Об этом говорится в обзоре Fitch, сообщает Сегодня .

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Среди обязательств Украины в рамках программы МВФ могут значиться:

новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о “сплите”);

создание и развитие рынка сельскохозяйственных земель;

ощутимые результаты в борьбе с коррупцией;

прогресс в приватизации;

создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

При этом аналитики отметили и вероятные риски. В частности, в Fitch напомнили, что Украина не выполнила до конца ни одну программу Международного валютного фонда. Кроме того, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы с принятием реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде.