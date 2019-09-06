США отменят помощь нелояльным странам

Президент США Дональд Трамп собирается пересмотреть процедуры распределения помощи другим государствам, направляя деньги “друзьям и союзникам”, которые “поддерживают” цели Америки.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий проект директивы о президентской политике.

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План Трампа может привести к тому, что США прекратят посылать помощь странам, которые не поддерживают ее в международных спорах, или каким-либо образом присоединяются к конкурентам США, таких как Китай.

Нововведения могут серьезно затронуть страны третьего мира, особенно страны Африки, а также Азии и Латинской Америки.

План также предусматривает прекращение программ помощи, направленных такие основные причины, как нищета и расизм, неприсоединение людей к террористическим группам, утверждая, что они не работают.

Он подчеркивает важность многосторонних организаций в качестве канала для помощи США и подчеркивает ценность частного сектора.

В документе говорится, что стратегия помощи должна позволить США расширить свое лидерство “в глобальной энергетической системе”.