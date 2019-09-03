Межбанк: решения "крупных" полностью изменили тренд

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Сегодняшний день на валютном рынке только подтвердил наш вчерашний тезис о том, что в украинских реалиях на малообъемном рынке – решения нескольких крупных игроков по покупке/продаже небольших по мировым рынкам объемов валюты в 30-50 млн долларов способны полностью менять общий тренд по курсу. И даже Нацбанк не во всем с этим может справиться (или иногда и не хочет этого делать).
С самого начала сессии стало ясно, что предложение превышает спрос и коридор по доллару может существенно расшириться.
В утреннем прогнозе мы говорили о коридоре в 25,10-25,30 гривен за доллар, но массированный “залив” валюты на малообъемном рынке всего несколькими клиентами (одной из самых крупных энергетических государственных компаний в стране и парочкой нерезидентов) даже позволил снизить нижнюю границу проседания курса до уровней 25,02/25,05.
За первый час сессии доллар с утренних 25,17/25,21 гривен упал до 25,13/25,16 к 11:00 и затем – до 25,06/25,09 к 12 часам. НБУ неоднократно появлялся с выкупом доллара через Matching, но этим лишь способствовал замедлению темпов падения курса.
К 13 часам доллар опустился до 25,04/25,07 гривен, а в 14:00 достиг своего минимального значения по дню – 25,02/25,05.
После окончания активной фазы торгов – на единичных сделках – его все же подтянули до уровня в 25,05/25,08 к концу сессии.
Главные события 6 сентября на межбанке:
1) Новое активное проседание доллара с утренних 25,17/25,21 гривен до “дна” в 25,02/25,05 к 14:00 и затем рост котировок до 25,05/25,08 к концу сессии.
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но активно и многократно выкупал ситуативный избыток доллара на межбанке через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1083 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 9 сентября установлен на уровне 25,0860.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,02 / 25,05
евро – 27,58/ 27,61
российский рубль – 0,3798 / 0,3806
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1040 / 1,1042
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