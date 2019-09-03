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НБУ сообщил, сколько внешнего долга уплатил в августе

НБУ сообщил, сколько внешнего долга уплатил в августе

В целом за прошлый месяц Правительство и Национальный банк оплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 257,5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Из этой суммы 89,7 млн долл. США были уплачены по обязательствам перед Международным валютным фондом, 33,7 млн долларов направлено на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ) и 23,0 млн долларов – на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями”, – указывается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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