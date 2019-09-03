Европейская экономика замедляет рост - Евростат

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Европейская экономика замедляет свой рост: ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2019 года вырос лишь на 0,2% в поквартальном расчете и на 1,1% — в годовом.
Об этом сообщил Евростат.
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Это хуже данных января-марта, когда в квартальном выражении экономический рост составил 0,4%, а в годовом — 1,2%.
Показатели не стали неожиданностью, они прогнозировались аналитиками до официального отчета. Эксперты открыто говорят об ухудшении экономической ситуации в Старом Свете.
«Дела в Европе обстоят не лучшим образом. ВВП Германии во втором квартале по сравнению с первым кварталом сократился на 0,1%. Крупнейшая экономика Европы стоит на пороге рецессии. В Италии разразился правительственный кризис, из-за которого страна может не вовремя принять бюджет, из-за которого по цепочке не сможет выполнить обязательства по своему огромному государственном долгу, составляющему сейчас 132% от ВВП, что чревато дефолтом. Инвесторы осознают, что мировая экономика чувствует себя не лучшим образом и риск наступления рецессии становится вполне реальным», — отметили аналитики инвестгруппы «Универ».
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