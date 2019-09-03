0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Европейская экономика замедляет рост - Евростат

Европейская экономика замедляет рост - Евростат

Европейская экономика замедляет свой рост: ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2019 года вырос лишь на 0,2% в поквартальном расчете и на 1,1% — в годовом.

Об этом сообщил Евростат.

Читайте также: Мировая экономика потеряет $850 млрд – Reuters

Это хуже данных января-марта, когда в квартальном выражении экономический рост составил 0,4%, а в годовом — 1,2%.

Показатели не стали неожиданностью, они прогнозировались аналитиками до официального отчета. Эксперты открыто говорят об ухудшении экономической ситуации в Старом Свете.

«Дела в Европе обстоят не лучшим образом. ВВП Германии во втором квартале по сравнению с первым кварталом сократился на 0,1%. Крупнейшая экономика Европы стоит на пороге рецессии. В Италии разразился правительственный кризис, из-за которого страна может не вовремя принять бюджет, из-за которого по цепочке не сможет выполнить обязательства по своему огромному государственном долгу, составляющему сейчас 132% от ВВП, что чревато дефолтом. Инвесторы осознают, что мировая экономика чувствует себя не лучшим образом и риск наступления рецессии становится вполне реальным», — отметили аналитики инвестгруппы «Универ».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.