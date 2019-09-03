airBaltic продает дешевые авиабилеты в Ригу

airBaltic запустила продажу дешевых авиабилетов в столицу Латвии из трех украинских городов.

Указывается, что все рейсы прямые, без пересадок.

Стоимость билетов:

Львов – Рига: от 49 евро в одну сторону;

Киев – Рига: от 89 евро в обе стороны;

Одесса – Рига: от 139 евро в обе стороны.

Акция действует на рейсы, которые будут осуществляться с 1 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.

Купить билеты по акции в Ригу можно включительно до 19 сентября.

Билет airbaltic по самой дешевой цене позволяет перевозить два предмета ручной клади до 8 кг. Основной багаж не должен быть больше 55х40х23 см, дополнительный — 40х30х10 см.

Компания напоминает, что полеты из Одессы и Львова в столицу Латвии прекращаются после 26 октября на зимний период. Рейсы Киев – Рига в это время будут ежедневными.

Справка Finance.ua:

Альтернативные рейсы Киев – Рига других компаний:

МАУ : от 2600 грн в обе стороны (93 евро);