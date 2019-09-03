airBaltic продает дешевые авиабилеты в Ригу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
airBaltic запустила продажу дешевых авиабилетов в столицу Латвии из трех украинских городов.
Указывается, что все рейсы прямые, без пересадок.
Стоимость билетов:
Акция действует на рейсы, которые будут осуществляться с 1 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.
Купить билеты по акции в Ригу можно включительно до 19 сентября.
Билет airbaltic по самой дешевой цене позволяет перевозить два предмета ручной клади до 8 кг. Основной багаж не должен быть больше 55х40х23 см, дополнительный — 40х30х10 см.
Компания напоминает, что полеты из Одессы и Львова в столицу Латвии прекращаются после 26 октября на зимний период. Рейсы Киев – Рига в это время будут ежедневными.
Альтернативные рейсы Киев – Рига других компаний:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 80642 36
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 2040 13
Газ "про запас" приобрели уже более 7 тысяч семейВчера, 14:30 - 2839 11
Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ8 ч. назад - 653 3
Смолий назвал причины укрепления гривны к долларуВчера, 15:02 - 2822 2
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 80642 36
В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осеньюВчера, 17:01 - 2980 2
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий3 ч. назад - 2513
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже12 ч. назад - 2505
Фонд гарантирования ликвидировал еще один банкВчера, 17:29 - 2294
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой4 ч. назад - 149
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)Вчера, 12:10 - 388
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Позавчера, 15:10 - 560
Tesla выпустила новую версию Model 303.09.2019, 15:10 - 3301
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 1034