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airBaltic продает дешевые авиабилеты в Ригу

airBaltic продает дешевые авиабилеты в Ригу

airBaltic запустила продажу дешевых авиабилетов в столицу Латвии из трех украинских городов.

Указывается, что все рейсы прямые, без пересадок.

Стоимость билетов:

  • Львов – Рига: от 49 евро в одну сторону;
  • Киев – Рига: от 89 евро в обе стороны;
  • Одесса – Рига: от 139 евро в обе стороны.

Акция действует на рейсы, которые будут осуществляться с 1 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.

Купить билеты по акции в Ригу можно включительно до 19 сентября.

Билет airbaltic по самой дешевой цене позволяет перевозить два предмета ручной клади до 8 кг. Основной багаж не должен быть больше 55х40х23 см, дополнительный — 40х30х10 см.

Компания напоминает, что полеты из Одессы и Львова в столицу Латвии прекращаются после 26 октября на зимний период. Рейсы Киев – Рига в это время будут ежедневными.

Справка Finance.ua:

Альтернативные рейсы Киев – Рига других компаний:

  • МАУ: от 2600 грн в обе стороны (93 евро);
  • Wizz Air: от 650-1000 грн в одну сторону (23-36 евро).
По материалам Finance.UA
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