В Украине предлагают ввести новый тип ценных бумаг

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Даниил Гетманцев предложил ввести в Украине новый тип эмиссионных ценных бумаг в виде банковских сертификатов.
В законопроекте №1112, который Верховная Рада зарегистрировала 29 августа, предусматривается внести изменения в законодательные акты относительно финансовых инструментов банков.
Проект предлагает ввести процентные и дисконтные банковские сертификаты с разовой или серийной эмиссией.
Как отмечает пояснительная записка проекта в такой вид эмиссионных бумаг объединены качества ценной бумаги и банковского вклада и удобный механизм выпуска и обслуживания.
Банковский сертификат будет иметь бездокументарную форму, которая обеспечит удобный учет и оборот на рынке.
У владельца будет возможность продать бумагу по удешевленной цене банку или лицу, а также произвести отчуждение любым другим способом. При этом ему не надо будет лично обращаться в банк-эмитент и проходить процедуры, чтобы переоформить документ на другое лицо.
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