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В Украине предлагают ввести новый тип ценных бумаг

В Украине предлагают ввести новый тип ценных бумаг

Даниил Гетманцев предложил ввести в Украине новый тип эмиссионных ценных бумаг в виде банковских сертификатов.

В законопроекте №1112, который Верховная Рада зарегистрировала 29 августа, предусматривается внести изменения в законодательные акты относительно финансовых инструментов банков.

Проект предлагает ввести процентные и дисконтные банковские сертификаты с разовой или серийной эмиссией.

Как отмечает пояснительная записка проекта в такой вид эмиссионных бумаг объединены качества ценной бумаги и банковского вклада и удобный механизм выпуска и обслуживания.

Банковский сертификат будет иметь бездокументарную форму, которая обеспечит удобный учет и оборот на рынке.

У владельца будет возможность продать бумагу по удешевленной цене банку или лицу, а также произвести отчуждение любым другим способом. При этом ему не надо будет лично обращаться в банк-эмитент и проходить процедуры, чтобы переоформить документ на другое лицо.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы могут купить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) онлайн в приложении Приват24.
  • В сентябре котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, подскочили на 4,6% и достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала.
По материалам Finance.UA
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