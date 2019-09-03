Продлен маршрут поезда Киев - Ивано-Франковск

Укрзализныця с начала осени продлила маршрут поезда-трансформера №7 Киев – Ивано-Франковск до Черновцов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Состав поезда увеличили с 10 до 18 вагонов.

Поезд № 7 Киев – Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление в 20:58 и прибытие в Киев в 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут.

Также этим поездом можно добраться во Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

“В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки”, – говорится в сообщении.

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Стоимость купе – от 236 грн.