0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)

Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)

Skoda Kamiq Monte Carlo 2020 года выпускается в стандартной комплектации с уникальными 17-дюймовыми легкосплавными дисками, но те, кто хочет потратить дополнительные средства, смогут выбрать более крупный 18-дюймовый комплект.

Читайте также: Назвали цену новой Skoda Scala для Украины

На крышке бампера и боковых зеркал заметно больше этого черного цвета, а поручни на крыше и боковые пороги также прошли темную обработку. Даже надпись “SKODA” на задней двери теперь черная, как и обозначение модели “KAMIQ”.

Завершают обновления снаружи светодиодные задние фонари, панорамный люк на крыше, тонированные задние стекла, черный задний диффузор и специальная эмблема.

Внутри салона шикарный субкомпактный кроссовер оснащен парой регулируемых по высоте спортивных сидений со встроенными подголовниками и дизайном обивки, зарезервированным для отделки Монте-Карло.

По материалам Телеграф
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.