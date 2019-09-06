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Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Музыкальный сервис Apple стал доступным для всех пользователей через браузер. По этой причине совсем необязательно устанавливать iTunes или приложение Apple Music.

Об этом сообщает The Verge.

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Тестовая версия Apple Music доступна в любом браузере, в том числе Google Chrome, и является актуальной для абсолютно всех устройств, в том числе под управлением Windows 10, Linux, Chrome OS и даже для Android.

На сайте отражена вся коллекция музыки Apple Music и любые добавленные треки, которых нет в сервисе. Кроме того, в тестовой версии нашли себе место и плейлисты, в том числе разделы «Для вас», и радиостанции.

Но на данный момент прямые эфиры Beats 1, видеоконтент и смарт-плейлисты недоступны в веб-версии. Apple планирует не только их реализовать в дальнейшем, но и включить функцию оформления подписки на Apple Music.

Отметим, что наличие версии Apple в браузере избавляет ее от необходимости разработки и поддержки приложения на других операционных системах. Да и теперь можно стать конкурентом шведского сервиса Spotify, который «нашел себе место» в браузере пару лет назад.

По материалам Thehappy.News
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