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Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба

Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба

В Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.

Об этом в комментарии УНН сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Стоимость хлеба будет расти каждый месяц на 1-1,5% к концу года. Сейчас в среднем хлеб стоит от 22 грн за килограмм”, – сказал Дорошенко.

Также он добавил, что за последние девять месяцев стоимость хлеба выросла на 9%.

По материалам УНН
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