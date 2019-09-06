Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба

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В Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.
Об этом в комментарии УНН сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“Стоимость хлеба будет расти каждый месяц на 1-1,5% к концу года. Сейчас в среднем хлеб стоит от 22 грн за килограмм”, – сказал Дорошенко.
Также он добавил, что за последние девять месяцев стоимость хлеба выросла на 9%.
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