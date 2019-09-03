Apple работает над iPhone с Touch ID под дисплеем

Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, эта функция может появиться в линейке iPhone 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков, и может появиться в линейке iPhone 2020 года.

“Поставщики смогли интегрировать технологию в iPhone, однако компании пока не удалось наладить её массовое производство”, – говорится в сообщении.

Отметим, что в начале августа похожим прогнозом поделился аналитик Мин-Чи Куо. Однако он уверяет, что Apple не сможет оснастить iPhone 2020 года подэкранным Touch ID. В течение следующих 17 месяцев Apple намерена решить множество технических проблем, чтобы предоставить пользователям устройства более высокого уровня.