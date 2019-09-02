PayTech Ukraine 2019 набирает обороты!

На PayTech Ukraine 2019 собираются эксперты платежного рынка Украины, чтобы поделиться практическими наработками и живыми кейсами.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Презентация среза платежных настроений пользователей , согласно данных последнего исследования компании GfK Ukraine . Включая информацию о том, какими платежными инструментами и почему предпочитают пользоваться клиенты, какие способы оплаты выбирают, почему бояться платить онлайн, какие финансовые продукты используют кроме карт.

, согласно данных последнего исследования компании . Включая информацию о том, какими платежными инструментами и почему предпочитают пользоваться клиенты, какие способы оплаты выбирают, почему бояться платить онлайн, какие финансовые продукты используют кроме карт. Открытая дискуссия с регулятором в лице заместителя Председателя Национального банка Украины Сергея Холода с активными игроками платежного рынка, представителями банковских и небанковских финансовых организаций, платежных систем и профильных ассоциаций о том, что ждет платежный рынок Украины в перспективах 2019 – 2020гг.

в лице заместителя Председателя Национального банка Украины с активными игроками платежного рынка, представителями банковских и небанковских финансовых организаций, платежных систем и профильных ассоциаций о том, что ждет платежный рынок Украины в перспективах 2019 – 2020гг. Мировой гигант UnionPay International впервые раскроет свои планы относительно рынка Украины.

впервые раскроет свои планы относительно рынка Украины. Обзор планов регулятора по трансформация платежного рынка Украины в соответствии со Второй платежной директивой ЕС от Директора Департамента лицензирования Национального банка Украины Александра Бевза.

по трансформация платежного рынка Украины в соответствии со от Директора Департамента лицензирования Национального банка Украины Практический опыт создания преимуществ для платежей с баланса мобильного телефона на примере Киевстар Украины и Beeline Казахстан, что мобильные операторы могут привнести в развитие транзакционного бизнеса – обзор от директора Департамента мобильных финансовых услуг компании Киевстар Сергея Коптика. А также оценка возможностей использования дата сервисов телеком операторов для повышения эффективности продвижения платежных инструментов и банковских приложений от начальника Департамента внедрения аналитических продуктов и сервисов компании Киевстар Андрея Железняка.

Новые диджитал решения для физических лиц от ОТР банк и Альфа-Банк Беларусь в презентациях Директора Департамента розничного бизнеса OTP Bank Олега Клименко и Директора Департамента разработки электронных каналов, Альфа-Банка (Беларусь) Алексея Корникова.

от банк и Альфа-Банк Беларусь в презентациях Директора Департамента розничного бизнеса Bank и Директора Департамента разработки электронных каналов, Альфа-Банка (Беларусь) Особенности запуска электронных кошельков в 2019г. с точки зрения:

- финансового аспекта: средний чек, популярные услуги, клиентские запросы;

- юридического аспекта: плюсы и минусы законодательной базы электронных денег, проверенные на практике;

- технического аспекта: внедрение новых платежных решений для клиентов и особенности интеграции с бизнесом,

раскроет проект-менеджер LeoWallet Мариам Матиашвили.

Есть ли шансы у классического банка пройти в fintech? Как находить и завоевывать новые ниши конкурировать с крупными банками и финтех компаниями расскажет Председатель Правления КОНКОРД банк Юрий Задоя.

Как находить и завоевывать новые ниши конкурировать с крупными банками и финтех компаниями расскажет Председатель Правления Обзор новых платежных технологий , их оценка с точки зрения потенциала развития для банка от Заместителя Председателя Правления Ощадбанк Антона Тютюна.

, их оценка с точки зрения потенциала развития для банка от Заместителя Председателя Проблематика, с которой сталкивается бизнес при интеграции с банками и платежными системами, пути решения, что такое платежные системы 3.0 и как наладить взаимодействие криптовалют и фиата расскажет директор первой публичной крипто-биржи в Восточной Европе и СНГ – Kuna.io Семен Каплоушенко.

при интеграции с банками и платежными системами, пути решения, что такое платежные системы 3.0 и как наладить взаимодействие криптовалют и фиата расскажет директор первой публичной крипто-биржи в Восточной Европе и – Программы лояльности в ценностном ожидании держателя карты. Баланс между желанием заполучить клиента и доходностью – в презентации директора Департамента развития розничных продуктов Альфа-Банк Украина – Евгения Благинина.

ожидании держателя карты. Баланс между желанием заполучить клиента и доходностью – в презентации директора Департамента развития розничных продуктов Разбор полетов – чего в действительности ожидают клиенты сегмента Mass и Affluent. что на самом деле важно клиенту при выборе платежной карты, как активировать нужное поведение клиента в презентациях от директора Департамента розничных продуктов банка ПУМБ Дмитрия Полищука и руководителя Premium banking Ukrsibbank BNPP Group Ярослава Билана.

– чего в действительности ожидают клиенты сегмента Mass и Affluent. что на самом деле важно клиенту при выборе платежной карты, как активировать нужное поведение клиента в презентациях от директора Департамента розничных продуктов банка Дмитрия Полищука и руководителя Premium banking 2 года GooglePay в Украине: какие результаты и дальнейшие планы по развитию сервиса расскажет индустриальный менеджер компании Google Ukraine Андрей Радевич.

какие результаты и дальнейшие планы по развитию сервиса расскажет индустриальный менеджер компании Google Ukraine О новых возможностях для участников платежного рынка Украины и инструментах оптимизации расходов на ведение карточного бизнеса говорим с заместителем начальника Управления розничных платежей Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Владиславом Диким.

Более 200 участников из разных стран примут участие в насыщенной однодневной программе конференции, которая завершится роскошным вечером коктейлей от мирового бестселлера компании Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

Конференция пройдет 12 сентября 2019г. в новом конференц-зале UNIT.City по адресу: Киев, Дорогожицкая, 3. Программа регистрация и все подробности по ссылке: http://bit.do/e7dxj

Организаторы: компания BankOnline и Украинская ассоциация платежных систем UAPS .

Мероприятие проходит при информационной поддержке: Minfin.com.ua, Finance.ua, ФУЭТЕ, PaySpaceMagazine, Независимой ассоциации банков Украины, НАБУ, Международного института бизнеса, Американской торговой палаты в Украине, UA.NEWS, UNIT.City.

Приглашаем всех, кому не безразлично будущее платёжного рынка, принять участие в содержательном наполнении программы PayTech Ukraine 2019 и в его дискуссиях.