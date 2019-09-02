ФГВФЛ продаст ювелирные украшения банка на 2 млн грн

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11 сентября 2019 года ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, принадлежащие банку, продадут через голландский аукцион в системе ProZоrro.Продажи. Эта продажа позволит частично погасить кредиторские требования.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Как сообщают в Фонде гарантирования, все украшения находятся на балансе ОАО Банк “Контракт”. Ранее они были залогом по займу и перешли в собственность финучреждения.
Средства, вырученные от реализации этого имущества, будут направлены на погашение кредиторских требований. Всего сформировано 5 лотов, по одному ювелирному изделию в каждом. Изделия не были в использовании.
Среди драгоценностей, которые продадут через систему ProZоrro, есть и серьги из белого золота с бриллиантами, стартовой ценой 1 миллион 99 тысяч 597 гривен.
Общая сумма украшений из драгоценных металлов, которые собирается реализовать Фонд гарантирования, почти достигает двух миллионов гривен.
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