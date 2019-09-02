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Прибыль ПриватБанка по итогам января-июля

Прибыль ПриватБанка по итогам января-июля

ПриватБанк по итогам января-июля декларирует прибыль 21,1 млрд грн.

Об этом пишет Finbalance.

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Заявленные банком процентные доходы – 19,6 млрд грн, процентные расходы – 8,1 млрд грн.

Чистый комиссионный доход – 10,1 млрд грн, торговый результат – 5,75 млрд грн. Административные и прочие операционные расходы – 7,3 млрд грн.

На 01.08.2019 долг Приватбанка перед НБУ по рефинансированию сократился до 8,7 млрд грн (с 11,3 млрд грн на 01.07.2019).

По материалам Finbalance
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