Hyundai представила новый хэтчбек

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Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10.
Похоже, что снаружи самая маленькая машина автопроизводителя особо не изменилась. В целом, новая i10 выглядит более спортивно и, вероятно, станет еще более стильной в версии N-Line с парой выхлопных труб.
Самые заметные изменения – внутри. На панели приборов разместили 8-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Hyundai i10 2020 – с функцией экстренного торможения, предупреждением о выезде из полосы движения, выявлением усталости водителя.
3-цилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель автомобиля имеет потенциал 67 “лошадок”. Силовая установка работает в паре с 5-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Автомат также будет доступен.
Существенные обновления коснулись двигателя. Провели экооптимизацию.
Обновленный Hyundai i10 официально представят на автосалоне во Франкфурте. Машина поступит в продажу в Европе в первой половине 2020 года.
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