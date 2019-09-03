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Facebook изменил функцию распознавания лиц

Facebook изменил функцию распознавания лиц

Facebook разрешил пользователям отключить распознавание их лиц по умолчанию, а также предлставил эту функцию для всех.

Об этом сообщает The Verge.

Отныне социальная сеть внедряет настройку конфиденциальности Face Recognition, которая была введена в декабре 2017 года.

Теперь Facebook сможет распознавать пользователя на загруженных фотографиях, если он сам активирует эту функцию. Кроме того, пользователь будет получать оповещения о том, что кто-то загрузил фото с ним.

В компании сообщили, что она планирует завершить развертывание нововведения в течение нескольких следующих недель.

Издание напоминает, что в прошлом в Facebook возникли проблемы с законом из-за того, что компания не раскрыла информацию о своей практике распознавания лиц. В августе компания проиграла федеральную апелляцию после того, как суды обнаружили, что компания собирала и хранила биометрические данные пользователей без их ведома.

По материалам Mind
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