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Amazon запустил тестирование оплаты товаров жестами

Amazon запустил тестирование оплаты товаров жестами

Американская компания Amazon запустила тестирование системы оплаты товаров жестами и идентификации покупателя по рисунку на ладони.

Об этом сообщает The New York Post.

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Сообщается, что Amazon планирует связать биометрические данные клиентов с их аккаунтами и платежными данными. В дальнейшем это позволит им расплачиваться за товары с помощью жестов, система будет называться Orville.

Также сообщается, что система идентификации Amazon принципиально отличается от сканеров отпечатков пальцев, так как не требует физического прикосновения руки к поверхности сканирования. В частности, система Orville будет использовать компьютерное зрение для обработки и определения формы, размера и рисунка руки.

Предполагается, что данная технология будет внедрена в супермаркетах Whole Foods, которые принадлежат Amazon.

По материалам РБК-Украина
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