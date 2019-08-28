В Укргазбанке стартовала программа «Энергодом» для ОСМД

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Укргазбанк стал первым украинским банком, который начал реализацию программы поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом». Детали полномасштабного запуска программы в Украине сегодня обсудили на пресс-конференции председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, Министр по развитию громад и территорий Украины Алена Бабак, руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар, директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.
«Фонд, как инструмент финансовой поддержки энергоэффективности для ОСМД, должен стать национальной историей успеха. Программа «Энергодом» – это механизм комплексной модернизации жилищного фонда Украины. Реализация программы позволит украинцам не только экономить на коммунальных услугах и повысить уровень энергоэффективности жилья, но и обеспечит соблюдение международных обязательств нашего государства в сфере энергоэффективности, а также будет способствовать снижению уровня выброса парниковых газов СО2 и внедрению мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергетических ресурсов», – отметила директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.
Программа «Энергодом» предусматривает финансирование в объеме 235 млн грн из государственного бюджета Украины и финансовую поддержку со стороны ЕС и правительства Германии на частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий / работ для пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный».
«Раньше государство осуществляло поддержку жилищного фонда через программу «теплых кредитов», которая решала программу только частично – заменить окна или утеплить фасад здания. ОСМД получили от Фонда энергоэффективности новый инструмент для комплексной энергомодернизации домов – программу «Энергодом». Ожидаем, что до конца 2025 года ею воспользуются около 16 тысяч ОСМД», – отметила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.
Отныне каждое из 30 тысяч ОСМД Украины, которые готовы сделать свои дома более энергоэффективными, могут подавать заявки для участия в программе через любое отделение Укргазбанка, который стал первым банком-партнером.
«Вместе с Фондом энергоэффективности и IFC мы будем помогать украинцам делать их жилье теплее, энергоэффективнее, а платежки меньше. Первые 300 ОСМД получат дополнительную компенсацию еще в 20%, и мы уже ждем заявки. Программа «Энергодом» предусматривает компенсацию до 70% от общей суммы расходов на мероприятия по энергоэффективности, а ОСМД сэкономят до 70% энергии благодаря термомодернизации своих домов. Теперь все желающие могут обращаться к Укргазбанку за финансированием и получать возмещение до 70% затрат на мероприятия по энергоэффективности. У нас, как всегда, амбициозные планы – мы хотим, чтобы как можно больше украинцев имели комфортные дома, платили меньше за свое жилье и жили в чистой окружающей среде. Ведь реализация таких комплексных проектов в Украине существенно уменьшает вредные выбросы, а для нас, как ЭКОбанка, это жизненно необходимый результат», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
По оценкам, средний уровень экономии потребления энергетических ресурсов по совокупности всех проектов, финансируемых в рамках программы «Энергодом», составит не менее 20%.
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