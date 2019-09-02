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Кравцов рассказал, сколько может длиться реструктуризация УЗ

Кравцов рассказал, сколько может длиться реструктуризация УЗ

Процесс реструктуризации АО “Укрзализныця” может длиться от одного до трех-четырех лет в зависимости от выбранного правительством сценария.

Об этом рассказал глава УЗ Евгений Кравцов в Европейской бизнес ассоциации.

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“Было поручение по подготовке плана реструктуризации “Укрзализныци”. Мы со своей стороны полностью включились в этот процесс. Мы уже предложили на предыдущих обсуждениях с министром возможный сценарий работы по реструктуризации”, – сообщил Кравцов.

И добавил: “В зависимости от того, какая модель (реструктуризации – ред.) будет выбрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс будет длиться от одного до трех-четырех лет”.

По словам Кравцова, в этом процессе “Укрзализныця” будет полностью ориентироваться на позицию министра инфраструктуры и премьер-министра.

По материалам Економічна Правда
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