Кравцов рассказал, сколько может длиться реструктуризация УЗ

Процесс реструктуризации АО “Укрзализныця” может длиться от одного до трех-четырех лет в зависимости от выбранного правительством сценария.

Об этом рассказал глава УЗ Евгений Кравцов в Европейской бизнес ассоциации.

Читайте также: В Укрзализныце начали подготовку к разделению компании на три оператора

“Было поручение по подготовке плана реструктуризации “Укрзализныци”. Мы со своей стороны полностью включились в этот процесс. Мы уже предложили на предыдущих обсуждениях с министром возможный сценарий работы по реструктуризации”, – сообщил Кравцов.

И добавил: “В зависимости от того, какая модель (реструктуризации – ред.) будет выбрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс будет длиться от одного до трех-четырех лет”.

По словам Кравцова, в этом процессе “Укрзализныця” будет полностью ориентироваться на позицию министра инфраструктуры и премьер-министра.