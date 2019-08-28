Правительство приняло решение о переходе на электронный обмен документами

Кабинет Министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Изменения должны заработать уже с 1 октября, до того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

«Ежемесячно государственные органы посылают друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами. Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота», – комментирует решение правительства Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета Министров Украины.