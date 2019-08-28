Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев.
Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.
“У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны”, – сказал он.
Гончарук считает, что для решения проблем нужно “организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет”.
Премьер сообщил о встречах с “десятками менеджеров крупных компаний”. По его словам, новый налог – “это согласованная с ними модель”.
Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.
В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли. “Мы допускаем, что модель может быть изменена”, – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РФ согласует с Украиной и ЕС дату газовых переговоров8 ч. назад - 529 31
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»10 ч. назад - 4088 29
"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе РадыВчера, 21:40 - 815 12
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникам7 ч. назад - 2074 11
Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко4 ч. назад - 758 10
Что ждать от коммунальных тарифов осенью8 ч. назад - 4252 4
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»10 ч. назад - 4088 29
Wizz Air объявил 24-часовую распродажу8 ч. назад - 3069
Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPay7 ч. назад - 2888
Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницу7 ч. назад - 2612
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)4 ч. назад - 112
Tesla выпустила новую версию Model 3Вчера, 15:10 - 761
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Позавчера, 15:10 - 703
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40825 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1078 3