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Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасль

Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасль

Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев.

Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.

“У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны”, – сказал он.

Гончарук считает, что для решения проблем нужно “организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет”.

Премьер сообщил о встречах с “десятками менеджеров крупных компаний”. По его словам, новый налог – “это согласованная с ними модель”.

Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.

В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли. “Мы допускаем, что модель может быть изменена”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
  • Это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов.
По материалам РБК-Украина
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