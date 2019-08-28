Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасль

Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев.

Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.

“У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны”, – сказал он.

Гончарук считает, что для решения проблем нужно “организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет”.

Премьер сообщил о встречах с “десятками менеджеров крупных компаний”. По его словам, новый налог – “это согласованная с ними модель”.

Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.

В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли. “Мы допускаем, что модель может быть изменена”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

В новом правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Управление этим фондом будет осуществлятся самой отраслью.

Ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.