Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

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Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.
Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.
“Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА”, – написал Гончаренко.
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