Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

“Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА”, – написал Гончаренко.