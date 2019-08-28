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Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

“Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА”, – написал Гончаренко.

По материалам РБК-Украина
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