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Как самые хитрые парламентарии получат надбавки к зарплатам

Как самые хитрые парламентарии получат надбавки к зарплатам

Народные депутаты могут добавить к своему официальному материальному обеспечению несколько пунктов, которые значительно увеличат размер их оклада, который без учета налогов сейчас составляет 19 210 гривен.

Эту информацию сообщили журналисты, которые провели расследование, чтобы выяснить депутатские возможности дополнительно “подзаработать”.

Как выяснилось, для членов Кабмина предусмотрены надбавки за выслугу лет или интенсивность работы, а это еще плюс 16 тысяч гривен. Также возможно возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в размере месячной зарплаты, это так называемые “депутатские”. Это означает, что даже без надбавок и особых должностей в ВРУ политик может рассчитывать со старта на 40 000 гривен, однако из этой суммы необходимо еще вычесть налоги.

Политики также могут спокойно манипулировать депутатским фондом на помощников-консультантов, зарплата которых составляет около 48 тысяч гривен. То есть, можно работать и за себя, и за своего секретаря, при этом вполне реально начислять эти деньги человеку с условием, что большая часть этой суммы вернется депутату. Другой способ “подзаработать” – получение денег для компенсации поездок по территории страны или за съем жилья.

Получить деньги до зарплаты

Кроме этого, нардепы могут запросто пользоваться служебными авто, компенсировать телефонные разговоры, возместить деньги на оплату помещений в избирательных округах и проходить бесплатное медицинское обследование.

По материалам Today.ua
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