Huawei заняла 2/3 рынка 5G

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Директор Huawei и директор Института стратегических исследований заявил, что суммарно Huawei получила более 50 коммерческих контрактов на поставку оборудования 5G.
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28 контрактов подписано в Европе, 11 на Ближнем Востоке, 6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 4 в Америке (вероятно, в Южной Америке) и 1 в Африке. Суммарно компания уже отгрузила клиентам более 200 000 базовых станций 5G. Таким образом, почти две трети базовых станций 5G в мире используют оборудование Huawei.
Стоит добавить, что по состоянию на конец января компания отгрузила около 25 000 базовых станций. Так что рост за последние полгода не может не впечатлять.
Именно оборудование 5G, а также новые стратегии, которые должно применить мобильное подразделение, позволят компании Huawei минимизировать урон от американских санкций.
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