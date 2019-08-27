Когда появится первый телефон Redmi с поддержкой 5G

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Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин подтвердил, что первый 5G-смартфон бренда поступит в продажу только в следующем календарном году.
Объявление было сделано на Weibo, и в нем говорится, что некий телефон Redmi 5G поступит в продажу в 2020 году, но сам смартфон не был назван.
Хотя в сообщении прямо не говорится о модели Redmi K30, можно сделать вывод, что Redmi K30 не запустится в этом году, но будет первым смартфоном бренда с поддержкой подобной технологии.
Дело в том, что ранее представители Redmi говорили, что смартфоны Redmi K30 и Redmi K30 Pro уже запущены в производство. Кроме того, Лю Вейбин официально подтвердил, что линейка Redmi K30 будет полностью поддерживать 5G.
Также он пообещал сосредоточиться на 5G, «расширять ассортимент гаджетов интернета вещей с искусственным интеллектом и создать обширную экосистему Redmi».
С запуском смартфона Redmi K30 5G больше людей смогут позволить себе смартфон 5G. При этом компания HMD Global также планирует анонсировать сравнительно доступный смартфон Nokia 5G в следующем году. Поэтому, будет интересно посмотреть, кто первый запустит подобный гаджет.
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