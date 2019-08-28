Samsung выпустила смартфон с поддержкой 5G

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A90 с поддержкой сети 5G, который будет дешевле флагманских аналогов.

Об этом сообщает пресс-служба компании Samsung.

При схожих характеристиках с моделью Galaxy S10, Galaxy A90 будет дешевле, хотя конкретная цена не называется.

Смартфон Galaxy A90 создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти.

Объем внешней памяти составляет 128 ГБ. Новинка оборудована дисплеем SuperAMOLED Infinity-U. Диагональ 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Основная камера оснащена тремя датчиками – 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. В ней используется система стабилизации Super Steady. Фронтальная камера – 32 Мп.

Емкость батареи составляет 4500 мАч.

Есть возможность быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон весит 296 г, габариты – 164,8х76,4х8,4 мм.