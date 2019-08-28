Wizz Air объявил 24-часовую распродажу

Авиакомпания Wizz Air объявила о 24-часовой распродаже билетов.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

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Компания предоставляет скидку в 20% на любой рейс, забронированный 4 сентября.

Акция действует только с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени.

Получить скидку возможно при бронировании билетов в одну сторону на любой рейс безпосредственно в авиаперевозчика или через мобильное приложение. Отмечается, что билет может быть на неограниченный период.

Скидка учитывает налог и обязательные сборы к тарифу (но без учета админсбора).