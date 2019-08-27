Qatar Airways объявил о распродаже авиабилетов из Киева

Qatar Airways открыла продажу билетов со скидкой из Киева по направлениям для отдыха.

Об этом сообщается на сайте Qatar Airways.

Скидка будет действовать до 18 сентября 2019 года (кроме Лангкави и Давао, по этим направлениям – до 31 августа 2019 года). Скидка охватывает рейсы, которые будут выполняться до 31 марта 2020 года.

Минимальные цены на билеты эконом-класса в обе стороны из Киева:

Доха — от 9300 грн,

Дели — от 11100 грн,

Мумбаи — от 13100 грн,

Лангкави — от 14300 грн,

Сеул — от 15200 грн,

Бангкок — от 15300 грн,

Гонконг — от 17600 грн,

Бали — от 20000 грн,

Давао — от 22000 грн,

Пинанг — от 22500 грн,

Куала-Лумпур — от 22500 грн,

Йоханнесбург — от 25300 грн,

Перт — от 31100 грн,

Окленд — от 37200 грн.

Минимальные цены на билеты бизнес-класса в обе стороны из Киева:

Дели — от 31800 грн,

Дананг — от 34500 грн,

Гонконг — от 39600 грн,

Коломбо — от 43800 грн,

Сеул — от 55900 грн,

Хошимин — от 58000 грн,

Йоханнесбург — от 60300 грн,

Лангкави — от 57600 грн,

Пинанг — от 57600 грн,

Куала-Лумпур — от 57600 грн,

Мельбурн — от 106400 грн,

Сидней — от 108600 грн,

Окленд — от 113000 грн,

Перт — от 110400 грн.

Что входит в стоимость билета: