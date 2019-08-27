Qatar Airways объявил о распродаже авиабилетов из Киева

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Qatar Airways открыла продажу билетов со скидкой из Киева по направлениям для отдыха.
Об этом сообщается на сайте Qatar Airways.
Скидка будет действовать до 18 сентября 2019 года (кроме Лангкави и Давао, по этим направлениям – до 31 августа 2019 года). Скидка охватывает рейсы, которые будут выполняться до 31 марта 2020 года.
Минимальные цены на билеты эконом-класса в обе стороны из Киева:
Минимальные цены на билеты бизнес-класса в обе стороны из Киева:
Что входит в стоимость билета:
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