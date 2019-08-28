Рост экономики Украины ускорился (инфографика)

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-июль 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4,0% (+/-0,2).
Об этом сообщается на сайте министерства в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли.
По оценкам МЭРТ, рост ВВП в первом полугодии 2019 года составил 3,6%.
В январе-июле 2019 года ускорился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ЗЕВ) и составил 3,7% (на 2,4% за 6 месяцев 2019 года) за счет увеличения производства всех без исключения агрегированных видов экономической деятельности (с наибольшим вкладом в рост сельского хозяйства и строительства), отмечают в министерстве.
инфографика: www.me.gov.ua
Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) отражает динамику деятельности производственной сферы национальной экономики в соответствующем периоде. СИП рассчитывается на базе отчетных данных по индексам физического объема производства ВЭД “сельское хозяйство”, ВЭД “промышленность”, ВЭД “строительство”, ВЭД “Транспорт” и ВЭД “Оптовая и розничная торговля”. Несмотря на то, что производственная сфера в объеме ВВП занимает около 55%, СИП имеет тесную корреляционную связь с динамикой ВВП. Поэтому оценочный показатель ВВП рассчитывается, исходя из ретроспективной корреляционной зависимости между СИП и ВВП.
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