На дорогах Украины будут автоматически взвешивать авто

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Весовой контроль на дорогах Украины можно внедрить только после расширения штата Укртрансбезопасности. Однако, чтобы не ждать этого, “Укравтодор” отрывает шесть пунктов автоматического взвешивания авто в движении Weight-in-Motion (WiM).
Об этом рассказал исполняющий обязанности главы “Укравтодора” Славомир Новак в интервью сайту “Сегодня”.
“Чтобы реально контролировать отремонтированные дороги, нужно гораздо больше людей. Что мы можем сделать, чтобы не ждать изменений в Трансбезопасности? Мы запускаем систему автоматического взвешивания в движении – это такая система, которая встраивается в дорогу и без остановки машины производит автоматическое взвешивание. Если есть нарушения, то автоматически начисляется штраф и информация сразу передается в Трансбезопасность или полицию. Полиция должна остановить эту машину и обеспечить ее разгрузку. Мы эту систему уже запускаем. Будет шесть пунктов WiM на въездах в Киев в этом году. В октябре мы планируем открытие первых как пилотный проект”, – рассказал Новак.
Он подчеркнул, что это система стоит дорого, но приносит результаты. Ведь пока весовой контроль отсутствует на отремонтированных дорогах, то уже через несколько лет эти дороги могут снова стать разбитыми.
“Пример перегруженного транспорта мы видим особенно в областях, где развит сельскохозяйственный бизнес. И это проблема – недобросовестные перевозчики полностью уничтожают то, что мы отстроили за счет налогоплательщиков. <…> Она (система. – Ред.) недешевая, но дает хороший результат. Она полностью устраняет человеческий фактор, полностью автоматизированная и объективная. Стоимость одних ворот – 1 млн евро”, – отметил глава “Укравтодора”.
По его словам, Украина уже договорилась со Всемирным банком и другими представителями международных финансовых организаций о финансировании этого проекта.
“Если проект будет удачным, мы убедим политиков, что это нужно, и будем искать дополнительное финансирование. Есть возможность получить средства из грантов Евросоюза, наши друзья из Брюсселя говорят, что готовы искать для нас финансирование на системы автоматического контроля веса. Часть средств может быть грантовой, часть – бюджетной, часть может быть из фонда безопасности – все это вопрос будущего”, – уточнил Новак.
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