РФ согласует с Украиной и ЕС дату газовых переговоров

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Представители Министерства энергетики РФ на следующей неделе обсудят с Украиной и Еврокомиссией дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Об этом сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак.
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“Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время”, – сказал Новак.
Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре.
“Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи”, – отметил Новак.
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