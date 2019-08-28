РФ согласует с Украиной и ЕС дату газовых переговоров

Представители Министерства энергетики РФ на следующей неделе обсудят с Украиной и Еврокомиссией дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Об этом сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак.

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“Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время”, – сказал Новак.

Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре.

“Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи”, – отметил Новак.