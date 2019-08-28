0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 436 0

Нацбанк уменьшил задолженность перед МВФ

Нацбанк уменьшил задолженность перед МВФ

В I полугодии 2019 года обязательства Нацбанка перед МВФ сократились на 25,45 млрд грн. Обязательства НБУ перед МВФ на 30 июня 2019 года составили 269,311 млрд грн.

Об этом говорится в обнародованной промежуточной финансовой отчетности НБУ.

Читайте также: НБУ отметил снижение напряжения в финансовом секторе

В том числе непосредственно кредиты МВФ сократились с 214,155 млрд грн до 193,166 млрд грн.

Это произошло благодаря погашению обязательств перед МВФ на 258 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет 9,674 млрд грн по курсу на момент платежа, а также курсовой переоценке долга.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.