Нацбанк уменьшил задолженность перед МВФ

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В I полугодии 2019 года обязательства Нацбанка перед МВФ сократились на 25,45 млрд грн. Обязательства НБУ перед МВФ на 30 июня 2019 года составили 269,311 млрд грн.
Об этом говорится в обнародованной промежуточной финансовой отчетности НБУ.
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В том числе непосредственно кредиты МВФ сократились с 214,155 млрд грн до 193,166 млрд грн.
Это произошло благодаря погашению обязательств перед МВФ на 258 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет 9,674 млрд грн по курсу на момент платежа, а также курсовой переоценке долга.
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