Обещанный Гончаруком рост ВВП обойдется украинцам минимум в $9 млрд

Выполнение обещания премьер-министра Алексея Гончарука о росте ВВП Украины на 40% за пять лет чревато чрезмерными бюджетными расходами.

Об этом говорят в ИК Concorde Capital.

«Если правительство все-таки «выполнит» план по росту экономики, то только в 2022-2026 годы Украина будет вынуждена заплатить где-то $9 млрд держателям варрантов, которые были выпущены на $3,24 млрд (именно столько долгов государства и Киева было «списано» в 2015 году)», – написал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Хотя выплаты по варрантам завершатся лишь в 2040 году.

Свои расчеты аналитик сделал после объявления амбициозных планов правительства.

«Мы поставили себе за цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%. Это очень амбитная, но реалистичная задача», – заявил вчера Алексей Гончарук.

Александр Паращий говорит, что большой ВВП автоматически означает большие выплаты по варрантам, но он не верит в такой рекордный рост.

«5% роста экономики в 2020 и 7% в год в 2021-2024. Я не верю, хотя не исключаю, что это возможно. Иностранные инвесторы тоже не верят – и это хорошо. Потому что если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным сроком погашения)», – посоветовал специалист.

Эксперты уже давно ставят перед Минфином вопрос о целесообразности выкупа варрантов с рынка, пока они стоят дешево.

«Сегодня варранты торгуются только по 88% от номинала, то есть теоретическ, их можно было бы сегодня выкупить за $2,85 млрд, и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой $9 млрд только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам тот выкуп обойдется», – предупреждает Александр Паращий.

Он отметил, что на выпуске варрантов Украина условно «сэкономила» на сегодня $4,17 млрд: из них $3,24 млрд долга нам «временно списали», что позволило сэкономить на процентах с 2015 года где-то $930 млн.

«Это означает, что если мы сегодня поменяем варранты инвесторам на другие ценные бумаги на сумму меньше $4,17 млрд (или 129% от номинала варрантов), то эту «долговую операцию» можно будет считать успешной», – подчеркнул аналитик.

Но если же инвесторы уже сегодня поверят в экономическое чудо от нового правительства, то они не согласятся обменять варранты дешевле, чем на $6-7 млрд (а это уже более 185% от номинала варрантов).

«Поэтому бежать к инвесторам надо быстро. Пока не поверили и не взвинтили цены. А можно и не бежать – если наше правительство не верит в свои прогнозы. Или если не верит, что оно “доживет” до крупных выплат по варрантам», – резюмирует он.

Александр Паращий делает два уточнения, что вряд ли инвесторы согласятся даже сегодня продать бумаги по 88% от номинала – придется платить больше, а сумма экономии Украины с 2015 года, на самом деле, меньше, поскольку по реструктуризованным еврооблигациям мы стали платить больше с 2015 года.