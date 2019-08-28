Украина получит выгоду от экономического кризиса в мире - Минфин

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина может получить выгоду от замедления мировой экономики.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ICTV.

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«То, что в мире есть определенное замедление (экономики – ред.) и есть определенные риски и кризисные явления, для Украины это может быть тоже возможностью. Потому что, когда капитал откуда бежит, то он всегда бежит куда-то. И это не всегда материнские структуры», – заявила Маркарова.

Она выразила уверенность, что экономика Украины сейчас находится в начале «большого роста», который позволит привлечь в экономику крупных инвесторов.

«Они (иностранные инвесторы – ред.) увидят здесь одну из последних экономик Европы, которая имеет шанс к такому быстрому росту», – сообщила Маркарова.