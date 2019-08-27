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Глава ЕБРР в Украине подаст в суд на Нацбанк

Глава ЕБРР в Украине подаст в суд на Нацбанк

Члены наблюдательного совета Ощадбанка, которых не утвердил на свои должности Национальный банк Украины, подадут в суд на Нацбанк. Среди истцов – глава Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер.

Об этом Аджунер сообщил в комментарии изданию «Экономическая правда».

“Члены наблюдательного совета Ощадбанка – это высококвалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, который беспрекословно свидетельствует об их компетенции и отличной репутации на отечественной и международной арене. Мы твердо убеждены, что решение НБУ было предвзятым и необоснованным и не отвечало установленным процедурам и нормам», — сообщил Аджунер

По его словам, решение Нацбанка, которым не утвердили новый состав наблюдательного совета Ощадбанка, «не соответствует процедурным и правовым требованиям» государственного управления, а также свидетельствует об «отсутствии прозрачности в ходе принятия такого решения».

«Трудно представить себе большую бесконтрольность и превосходство. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено», — добавил Аджунер.

Напомним, что в Нацбанке такое решение о неутверждении состава наблюдательного совета Ощадбанка объяснили тем, что кандидаты провалили тестирование и показали «негативные результаты» при собеседовании.

«Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного Квалификационной комиссией при участии Правления Национального банка. Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета», — сообщили в Нацбанке.

По материалам hromadske.tv
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