Как украинцы откладывают деньги

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Только 8,7% украинцев откладывают деньги на “черный день”.
Об этом говорится в отчете Госстата.
По данным Госстата, почти 47 процентов имеют стабильный доход, но при это деньги не откладывают. Около 4 процентов заявили, что им хватает только на закупку продуктов. Хотя многие не желают открывать информацию о своих сбережениях.
Это подтверждает исследование Госстата. Так, 47% опрошенных сказали, что получают достаточный доход, но не откладывают деньги. Еще 40% ответили, что не имеют возможности делать сбережения, 3,5% вовсе заявили, что им не хватает средств на еду.
Если говорить о статистике по депозитам. По состоянию на 1 августа 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 440,8 млрд грн, в то время как на 1 июля 2019 года этот показатель составлял 451,9 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2019 года:
- вклады в национальной валюте – 249,8 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте – 191,0 млрд грн.
Хотя большая часть депозитов в гривне, украинцы считают, что лучше хранить свои деньги в долларах.
По данным Госстата:
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