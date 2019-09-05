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Как украинцы откладывают деньги

Как украинцы откладывают деньги

Только 8,7% украинцев откладывают деньги на “черный день”.

Об этом говорится в отчете Госстата.

По данным Госстата, почти 47 процентов имеют стабильный доход, но при это деньги не откладывают. Около 4 процентов заявили, что им хватает только на закупку продуктов. Хотя многие не желают открывать информацию о своих сбережениях.

Это подтверждает исследование Госстата. Так, 47% опрошенных сказали, что получают достаточный доход, но не откладывают деньги. Еще 40% ответили, что не имеют возможности делать сбережения, 3,5% вовсе заявили, что им не хватает средств на еду.

Если говорить о статистике по депозитам. По состоянию на 1 августа 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 440,8 млрд грн, в то время как на 1 июля 2019 года этот показатель составлял 451,9 млрд грн.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2019 года:

- вклады в национальной валюте – 249,8 млрд грн;

- вклады в иностранной валюте – 191,0 млрд грн.

Хотя большая часть депозитов в гривне, украинцы считают, что лучше хранить свои деньги в долларах.

Карты для тех, кто много тратит

По данным Госстата:

  • Из тех, кто имеет доход 4440-4800 грн – откладывают деньги 10% опрошенных.
  • Из тех, кто имеет доход более 5160 грн – 18,3%.
По материалам Finance.UA
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