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В Укрзализныце начали подготовку к разделению компании на три оператора

В Укрзализныце начали подготовку к разделению компании на три оператора

До конца 2019 года подготовят план реструктуризации “Укрзализныци”. Компанию планируют разделить на три оператора – инфраструктурного, грузового и пассажирского плюс производственный блок.

В “Укрзализныце” хотят ввести европейскую модель управления.

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“Главное в ней, что инфраструктура остается в государственном регулировании, а пассажирские и грузовые перевозки осуществляются на рыночных условиях”, – рассказал председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

Он добавил, что все эти базовые элементы являются частью стратегии “Укрзализныци”, но она невозможна без соблюдения нескольких предпосылок. Во-первых, нужно государственное финансирование пассажирских перевозок и развития инфраструктуры. Второе – обеспечение недискриминационных условий (в первую очередь, тарифных) между предприятиями частного и государственного секторов. И последнее – содействие в решении социальных проблем в процессе оптимизации деятельности.

По материалам ТСН
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