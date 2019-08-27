0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 309 0

Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики

Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики

Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем из-за улучшения экономики.

Об этом она сообщила в эфире “Свободы слова”.

Читайте также: Правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет

“Она (программа МВФ – ред.) будет длиннее, эта программа, мы у себя ее называем “последняя программа”. Наша цель такова, чтобы сделать то, что удалось другим странам, – чтобы наша экономика была на таком этапе развития, чтобы не требовалась помощь такого кредитора. Скорее всего, она (миссия МВФ – ред.) будет в сентябре. Мы готовы к активной работе”, – сказала О. Маркарова.

Маркарова подчеркнула, что правительство рассчитывает на положительные результаты переговоров с миссией МВФ.

Напомним, министр финансов Украины рассказала, что в 2019 году Украина выплачивает треть бюджета на обслуживание внешних долгов.

“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.

Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.

Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.