Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики

Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем из-за улучшения экономики.

Об этом она сообщила в эфире “Свободы слова”.

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“Она (программа МВФ – ред.) будет длиннее, эта программа, мы у себя ее называем “последняя программа”. Наша цель такова, чтобы сделать то, что удалось другим странам, – чтобы наша экономика была на таком этапе развития, чтобы не требовалась помощь такого кредитора. Скорее всего, она (миссия МВФ – ред.) будет в сентябре. Мы готовы к активной работе”, – сказала О. Маркарова.

Маркарова подчеркнула, что правительство рассчитывает на положительные результаты переговоров с миссией МВФ.

Напомним, министр финансов Украины рассказала, что в 2019 году Украина выплачивает треть бюджета на обслуживание внешних долгов.

“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.

Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.

Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.