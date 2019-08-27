Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с МВФ из-за улучшения экономики

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Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем из-за улучшения экономики.
Об этом она сообщила в эфире “Свободы слова”.
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“Она (программа МВФ – ред.) будет длиннее, эта программа, мы у себя ее называем “последняя программа”. Наша цель такова, чтобы сделать то, что удалось другим странам, – чтобы наша экономика была на таком этапе развития, чтобы не требовалась помощь такого кредитора. Скорее всего, она (миссия МВФ – ред.) будет в сентябре. Мы готовы к активной работе”, – сказала О. Маркарова.
Маркарова подчеркнула, что правительство рассчитывает на положительные результаты переговоров с миссией МВФ.
Напомним, министр финансов Украины рассказала, что в 2019 году Украина выплачивает треть бюджета на обслуживание внешних долгов.
“После проведенной реструктуризации в 2015 году у нас было время… с этого года у нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание долгов. Ежемесячно мы выплачиваем большие средства, но государство функционирует нормально”, – сказала Маркарова.
Она уточнила, что бюджет будет базироваться на реальных доходах, и это обеспечит достаточное финансирование запланированных реформ.
Кроме того, Маркарова сообщила, что в этом году правительство подготовит бюджетную декларацию на следующие три года.
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