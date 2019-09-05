В Украине построят новый аэропорт

Разработка проекта и строительство аэродромного комплекса “Мукачево” начнется в 2020 году.

Об этом сообщил представитель Мининфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

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После проведения совещания с участием представителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Минобороны, Укринфрапроекта, Госавиаслужбы, Украэроруха и представителями Мукачевской территориальной общины, чиновники приняли решение немедленно начать работу над изменениями в постановление Правительства 126, которым одобрена Государственная программа развития аэропортов до 2023 года.

В связи с этими изменениями, проектирование и строительство аэродромного комплекса «Мукачево» начнется уже в 2020 году.

Аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу двойного назначения, поэтому результаты по софинансированию ждут и от Минобороны.

“Хочу отметить готовность Мукачевской ОТГ привлечь инвестора, и в рамках ГЧП строить новый пассажирский терминал”, – отметил в сообщении Юрий Лавренюк.