Зеленский назвал наиболее коррупционные органы власти

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров очистить наиболее коррупционные органы государственной власти.

Об этом президент заявил на совещании с участием глав Верховной рады, правительства и правоохранительных органов.

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По словам Зеленского, самыми коррупционными органами власти в Украине являются “Госгеокадастр”, “Госгеонедра”, “Госэкоинспекция”, “Укртранбезопасность” и “Укравтодор”.

“Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти: “Держгеокадастр”, “Госгеонедра”, “Госэкоинспекция”, “Укртранбезпека”, “Укравтодор”. Срок: до 1 января 2020 года, если будет возможно, то сделать это раньше, я вас очень прошу”, – заявил Зеленский.