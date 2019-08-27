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Зеленский назвал наиболее коррупционные органы власти

Зеленский назвал наиболее коррупционные органы власти

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров очистить наиболее коррупционные органы государственной власти.

Об этом президент заявил на совещании с участием глав Верховной рады, правительства и правоохранительных органов.

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По словам Зеленского, самыми коррупционными органами власти в Украине являются “Госгеокадастр”, “Госгеонедра”, “Госэкоинспекция”, “Укртранбезопасность” и “Укравтодор”.

“Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти: “Держгеокадастр”, “Госгеонедра”, “Госэкоинспекция”, “Укртранбезпека”, “Укравтодор”. Срок: до 1 января 2020 года, если будет возможно, то сделать это раньше, я вас очень прошу”, – заявил Зеленский.

По материалам РБК-Украина
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