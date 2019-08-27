Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует создания надлежащих условий для банков, чтобы они могли снизить свои кредитные ставки для кредитования бизнеса и ипотеки.

Об этом он заявил в ходе встречи с руководством Верховной Рады.

Срок – до 1 октября 2019 года.

Ранее регулятор сообщал, что влияет на ставки по кредитам. Так, выставленная ​​коммерческими банками маржа при кредитовании, влияющая на кредитные ставки, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски. Об этом заявлял глава Национального банка Украины Яков Смолий: “С точки зрения кредитования и стоимости ресурсов для бизнеса учетная ставка Национального банка не является тем критерием, от которого должны отталкиваться субъекты хозяйствования”.

Справка Finance.ua

Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.