Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский требует создания надлежащих условий для банков, чтобы они могли снизить свои кредитные ставки для кредитования бизнеса и ипотеки.
Об этом он заявил в ходе встречи с руководством Верховной Рады.
Срок – до 1 октября 2019 года.
Ранее регулятор сообщал, что влияет на ставки по кредитам. Так, выставленная коммерческими банками маржа при кредитовании, влияющая на кредитные ставки, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски. Об этом заявлял глава Национального банка Украины Яков Смолий: “С точки зрения кредитования и стоимости ресурсов для бизнеса учетная ставка Национального банка не является тем критерием, от которого должны отталкиваться субъекты хозяйствования”.
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