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Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - Зеленский

Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует создания надлежащих условий для банков, чтобы они могли снизить свои кредитные ставки для кредитования бизнеса и ипотеки.

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Об этом он заявил в ходе встречи с руководством Верховной Рады.

Срок – до 1 октября 2019 года.

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Ранее регулятор сообщал, что влияет на ставки по кредитам. Так, выставленная ​​коммерческими банками маржа при кредитовании, влияющая на кредитные ставки, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски. Об этом заявлял глава Национального банка Украины Яков Смолий: “С точки зрения кредитования и стоимости ресурсов для бизнеса учетная ставка Национального банка не является тем критерием, от которого должны отталкиваться субъекты хозяйствования”.

Справка Finance.ua

  • Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.
  • 25 апреля 2019 года НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% до 17,5% годовых.
По материалам Finance.UA
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