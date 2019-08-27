Правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет

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В течение следующих 5 лет работы правительства экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами.
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“Основные цели, которые поставлены перед правительством, — это, во-первых, экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины выросла за следующие 5 лет минимум на 40%”, — отметил Гончарук.
По его словам, активизация экономики приведет к появлению около 1 млн рабочих мест, что также является приоритетной задачей правительства.
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