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Верланов рассказал, какая служба заменит налоговую инспекцию

Верланов рассказал, какая служба заменит налоговую инспекцию

В Государственной налоговой службе не будет налоговой полиции, зато должна появиться Служба финансовых расследований.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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“Мы активно общаемся с Офисом президента, Минфином, СНБО и новым комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о перспективах принятия отдельного закона о Службе финансовых расследований. В налоговой службе не будет налоговой полиции. Давление с его стороны на бизнес – это не то, что должно ассоциироваться с деятельностью новой службы под моим руководством”, – сказал Верланов.

Отвечая на вопрос, когда именно будет принят законопроект о создании Службы финансовых расследований, глава ГНС отметил, что этот законопроект является приоритетным. “Думаю, конкретика появится в течение месяца”, – добавил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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