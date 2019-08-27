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Wirecard будет сотрудничать с американской «дочкой» Softbank

Wirecard будет сотрудничать с американской «дочкой» Softbank

Немецкая компания-поставщик интернет-технологий и финансовых услуг Wirecard подписала меморандум о сотрудничестве с американской Brightstar, которая принадлежит Softbank.

Об этом сообщает Reuters.

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Wirecard ожидает благодаря этой сделке «значительного объема транзакций». В немецкой компании считают, что цифровые финансовые услуги через платформу Brightstar будут рассматриваться в качестве желаемого поставщика платежных услуг.

Обе компании сейчас активно изучают возможности сотрудничества.

Подразделение SoftBank в США занимается разработкой и предоставлением беспроводных телекоммуникационных решений логистических услуг и управления цепочками поставок.

«Вместе мы рассчитываем вывести на рынок мобильных услуг большое количество новых решений в глобальном масштабе, и мы ожидаем значительного объема транзакций в результате этой сделки», – говорится в заявлении Wirecard.

По материалам Mind
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