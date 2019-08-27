Межбанк: что ждать от рынка в День Труда

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно интересно, хотя и не порадует объемами сделок. Дело в том, что сегодня на активность рынка подействует два негативных для статистики торгов фактора:

1) Выходной в США (День Труда). Американские банки не работают сегодня, и все сделки по доллару украинский рынок будет проводить ТОМом (расчеты в гривне сегодня, поставка доллара – завтра). Это не интересно большинству клиентов, и они перенесут свои сделки в долларе сразу на завтра;

2) Первый день месяца – традиционно в этот день компании подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с новыми планами. Это также снижает объемы реальных операций на межбанке в такой период.

Обычно в этот день у спекулянтов на низких объемах и малоактивном рынке появляется возможность покачать курс при совершении небольших по суммам сделок. И мы ожидаем периодических всплесков курсовых колебаний в течение дня в те моменты, когда спекулянты будут пытаться раскачать котировки.

Объем операций на межбанке по дню существенно снизится и составит до 160-180 млн долларов при совершении 430-470 сделок.

Несколько оживит рынок завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ в части действий тех нерезидентов, кто решит сегодня, несмотря на условия ТОМ, продавать валюту под предстоящие покупки облигаций, но особого объема таких сделок ожидать не стоит.

Наличный рынок продолжит работать в режиме « с оборота» с небольшим спредом между покупкой и продажей валюты в пределах 15 копеек по доллару и до 22-25 копеек по евро.

Мы на сегодня прогнозируем коридор по доллару в пределах 25,10-25,30 гривен с периодическими спекулятивными всплесками котировок. Учитывая работу межбанка по доллару на ТОМе – большинство крупных операторов переключится сегодня на работу через евро, где расчеты проходят в привычном для них формате день-в день.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,13 / 25,16

евро – 27,75 / 27,78

российский рубль – 0,3780 / 0,3786

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