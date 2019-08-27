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Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35 (видео)

Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35 (видео)

Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила новую версию кроссовера GLB, который получил индекс AMG GLB 35. Даже в спортивном исполнении паркетник будет доступен с семиместным салоном.

В новой модификации усилили спортивные качества. Внешность машины – почти без изменений.

AMG GLB 35 оснастили 302-сильным бензиновым турбодвигателем, передовой подвеской от AMG, спортивной выпускной системой и мощными тормозами. В паре с мотором будет работать 8-ступенчатая АКПП от AMG.

Полноприводное транспортное средство ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость, которую ограничивает электроника – более 250 км/ч.

Стайлинг-пакет AMG-Line включает оригинальную решетку радиатора, 19-дюймовые колесные диски нового образца, металлический передний сплиттер с увеличенным диффузором, расширенное заднее антикрыло.

В качестве дополнительной опции предусмотрены колесные диски в 21 дюйма, а также специальный стайлинг-пакет AMG Night.

По материалам Газета по-Украински
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